Дан старт новому конкурсу «Молодежки ОНФ» – «Образ будущего страны»

15:12, 12 октября 2017, ПАИ

«Молодежка ОНФ» запускает новый конкурс «Образ будущего страны», состоящий из 2 номинаций: «Эссе» и «Креатив». В конкурсе может принять участие любой гражданин России в возрасте до 35 лет. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном отделении Общероссийского народного фронта.

В номинации «Эссе» участникам предлагается в письменной форме представить свое видение общественных и государственных институтов через 15–20 лет, новых моделей в экономике и социальной сфере, которые смогут стать определяющими в ближайшем будущем. В эссе будут приветствоваться прорывные и амбициозные идеи, касающиеся решения актуальных проблем страны.

Что касается номинации «Креатив», то здесь участникам предлагается в творческой форме выразить свое видение того, как в будущем будут выглядеть разные общественные явления. Идеи авторов могут быть посвящены темам созидания, взаимопомощи, справедливости, сочувствия к людям, бережного отношения к окружающему миру и так далее. К участию принимаются стихи, рассказы, рисунки, видеоролики, фотоколлажи и фоторепортажи.

Для участия в конкурсе необходимо пройти регистрацию на сайте http://molodezhka.onf.ru/ и отправить свою работу в адрес «Молодежки ОНФ» до 10 ноября. Отбор победителей будет проводиться в два этапа, включающих открытое голосование на сайте и оценку работ экспертным советом и жюри конкурса. В ходе первого этапа будет отобрано ТОП-50 работ – лауреатов конкурса, а по итогам второго этапа будут определены победители.

Результаты конкурса «Образ будущего страны» «Молодежка ОНФ» объявит до 1 декабря. Лауреаты и победители будут награждены ценными призами и подарками, получат благодарность Общероссийского народного фронта, а также приглашение принять участие в итоговом Форуме Действий ОНФ в 2017 году и в молодежных образовательных форумах.

«Мы приглашаем молодых псковичей принять участие в конкурсе. Это замечательная возможность не только заявить о себе, но и обозначить векторы развития общественных и государственных институтов, предложить способы решения актуальных вопросов, волнующих граждан нашей страны», - отметил член регионального штаба ОНФ в Псковской области Игорь Иванов.