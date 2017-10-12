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Контрабанда наркотиков пресечена на станции Невель-2

На станции Невель-2  в поезде дальнего следования был выявлен пассажир, подозреваемый в контрабанде наркотических средств. Его установили сотрудники линейного отдела МВД России на станции Великие Луки в результате проведения оперативных мероприятий с использованием служебно-розыскной собаки, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

В результате личного досмотра 21-летнего гражданина транспортные полицейские обнаружили и изъяли перемотанный скотчем пакет, который был прикреплен к ремню. В результате проведенного экспертно-криминалистического исследования установлено, что пакете находилась марихуана массой около 180 граммов.

Стражи правопорядка выяснили, что молодой человек проживает в одной из деревень Невельского района и нигде не работает.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частю 3 статьи 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей. Вместе с тем проводятся оперативные мероприятия на причастность данного гражданина к совершению аналогичных противоправных деяний.

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