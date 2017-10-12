1
12:52
Стилист проекта «Модная революция» претендует на премию «Народное признание»
11:18
На новогодний корпоратив под хиты 80-х и 90-х приглашает псковичей кафе «Старое кино»
10:54
Большой этнографический диктант напишут псковичи 3 ноября
09:57
Российско-белорусское учение завершилось в Псковской области
09:20
На окраине Пскова обнаружили двухметровую гору люминисцентных ламп
18:40
В этом доме жил…
18:11
Участницы конкурса красоты «Мисс Псков 2017» посетили спортклуб «Супер-Фитнес» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Еще новости
Общество

Отказаться от централизованного отопления в Пскове предложил директор одной из управляющих компаний

Руководитель управляющей компании «Псковжилсервис» Андрей Тарасов предложил администрации Пскова «отложить в сторону закостенелый механизм пуска тепла» и модернизировать систему, перейдя на автоматику. Он пояснил, что в городе достаточно микрорайонов, где тепловая энергия подается круглогодично. «В этих микрорайонах на домах установлены автоматические системы, и тепло там можно включать хоть 1 сентября», - заявил Андрей Тарасов на пресс-конференции 12 октября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

При этом директор управляющей компании подчеркнул, что никаких дополнительных затрат для перехода на автоматику не требуется: и для теплосетей, и для жильцов это будет выгодно.

Андрей Тарасов уверен, что поставить систему автоматики на свои дома, чтобы они были приспособлены для круглогодичного отопления, - это стимул для жителей. По его мнению, нет смысла содержать разветвленные сети горячего водоснабжения, когда есть современные инженерные решения.

Директор Псковских тепловых сетей Александр Коростелев заметил, что установить автоматику будет не просто. «80 центральных тепловых пунктов сразу не переведешь на индивидуальные. Такая обуза у нас, мы пытаемся с ней справиться», - пояснил он. А также обратил внимание на то, что в Финляндии и Швеции, где похожий климат, не отказались от централизованного отопления.

Александр Коростелев также сообщил, что в домах Пскова продолжается установка приборов учета по отоплению, заметив, что «дорогое удовольствие, но работа выполняется».

«Надо ставить не только счетчики, но и автоматику. Это позволит включаться домам раньше, автономно потреблять тепло», - продолжил Андрей Тарасов. По его словам, поздний пуск тепла опасен тем, что люди начинают пользоваться обогревателями. «Эти дополнительные нагрузки ложатся на здоровье людей и пожарную безопасность», - пояснил руководитель управляющей компании. Он добавил, что все новые районы Пскова уже на новых теплосистемах, изменения нужны для остальных.

Александр Коростелёв сказал, что установка автоматики — это серьёзные затраты. Андрей Тарасов не согласился с ним: «Если ставить на систему отопления без теплообменника, то это соизмеримо со стоимостью установки прибора учета». 

Версия для печати
Комментарии: 1 Обсудить >>>

Стилист проекта «Модная революция» претендует на премию «Народное признание»
12 октября 2017
Стилист проекта «Модная революция» претендует на премию «Народное признание»
На новогодний корпоратив под хиты 80-х и 90-х приглашает псковичей кафе «Старое кино»
12 октября 2017
На новогодний корпоратив под хиты 80-х и 90-х приглашает псковичей кафе «Старое кино»
Большой этнографический диктант напишут псковичи 3 ноября
12 октября 2017
Большой этнографический диктант напишут псковичи 3 ноября
Российско-белорусское учение завершилось в Псковской области
12 октября 2017
Российско-белорусское учение завершилось в Псковской области
На окраине Пскова обнаружили двухметровую гору люминисцентных ламп
12 октября 2017
На окраине Пскова обнаружили двухметровую гору люминисцентных ламп
Участницы конкурса красоты «Мисс Псков 2017» посетили спортклуб «Супер-Фитнес» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
11 октября 2017
Участницы конкурса красоты «Мисс Псков 2017» посетили спортклуб «Супер-Фитнес» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
86% составляет строительная готовность нового перинатального центра в Пскове
11 октября 2017
86% составляет строительная готовность нового перинатального центра в Пскове 7
Участники учения в Псковской области создали огневой мешок и уничтожили вклинившегося условного противника
11 октября 2017
Участники учения в Псковской области создали огневой мешок и уничтожили вклинившегося условного противника

Идет загрузка...