Отказаться от централизованного отопления в Пскове предложил директор одной из управляющих компаний

12:28, 12 октября 2017, ПАИ

Руководитель управляющей компании «Псковжилсервис» Андрей Тарасов предложил администрации Пскова «отложить в сторону закостенелый механизм пуска тепла» и модернизировать систему, перейдя на автоматику. Он пояснил, что в городе достаточно микрорайонов, где тепловая энергия подается круглогодично. «В этих микрорайонах на домах установлены автоматические системы, и тепло там можно включать хоть 1 сентября», - заявил Андрей Тарасов на пресс-конференции 12 октября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

При этом директор управляющей компании подчеркнул, что никаких дополнительных затрат для перехода на автоматику не требуется: и для теплосетей, и для жильцов это будет выгодно.

Андрей Тарасов уверен, что поставить систему автоматики на свои дома, чтобы они были приспособлены для круглогодичного отопления, - это стимул для жителей. По его мнению, нет смысла содержать разветвленные сети горячего водоснабжения, когда есть современные инженерные решения.

Директор Псковских тепловых сетей Александр Коростелев заметил, что установить автоматику будет не просто. «80 центральных тепловых пунктов сразу не переведешь на индивидуальные. Такая обуза у нас, мы пытаемся с ней справиться», - пояснил он. А также обратил внимание на то, что в Финляндии и Швеции, где похожий климат, не отказались от централизованного отопления.

Александр Коростелев также сообщил, что в домах Пскова продолжается установка приборов учета по отоплению, заметив, что «дорогое удовольствие, но работа выполняется».

«Надо ставить не только счетчики, но и автоматику. Это позволит включаться домам раньше, автономно потреблять тепло», - продолжил Андрей Тарасов. По его словам, поздний пуск тепла опасен тем, что люди начинают пользоваться обогревателями. «Эти дополнительные нагрузки ложатся на здоровье людей и пожарную безопасность», - пояснил руководитель управляющей компании. Он добавил, что все новые районы Пскова уже на новых теплосистемах, изменения нужны для остальных.

Александр Коростелёв сказал, что установка автоматики — это серьёзные затраты. Андрей Тарасов не согласился с ним: «Если ставить на систему отопления без теплообменника, то это соизмеримо со стоимостью установки прибора учета».