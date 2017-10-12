Псковичи не проявляют инициативы по внедрению в домах энергоэффективных технологий

12:35, 12 октября 2017, ПАИ

Псковичи не проявляют инициативы по внедрению в домах энергоэффективных технологий, сообщил экс-председатель общественного совета при Госкомитете Псковской области по строительству и ЖКХ Алексей Кириллов на пресс-конференции 12 октября.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, Алексей Кириллов рассказал, что на федеральном уровне действует программа, в рамках которой дом может получить до 5 млн рублей и стать энергоэффективным. Эта программа предназначена только для домов со спецсчётом.

При этом, он пояснил, что для реализации этой возможности должна действовать региональная программа, в которую от первого лица области подается заявка на установку энергоэффективных технологий в Фонд реформирования ЖКХ, далее муниципалитеты подают заявку в региональную программу, а туда – жильцы.

Алексей Кириллов пояснил принцип работы этой программы: необходимо взять в кредит 5 млн рублей, доказать энергоэффективность, то есть сэкономить, тогда затраты будут возмещены. «Нет заказа снизу, если бы 100 домов по области выразили желание, то программа была бы сформирована», - пояснил он отсутствие такой программы в Псковской области.