Утверждена повестка конференции псковского ОНФ

17:14, 12 октября 2017, ПАИ

Представители регионального отделения Общероссийского народного фронта в Псковской области на заседании регионального штаба ОНФ утвердили повестку региональной конференции Народного фронта. На мероприятии общественники подведут итоги работы за текущий год, определят приоритетные задачи своей деятельности на 2018 год, сформируют общественные предложения для органов власти. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном отделении ОНФ.

«На конференцию мы пригласим представителей региональной и муниципальной власти, представителей общественности, СМИ. Вместе обсудим проблемы, беспокоящие жителей региона. Основой для общественных предложений станут проблемные вопросы, выявленные в ходе проведенных нами общественных мониторингов и опросов, социальные темы, с которыми граждане обращались в региональный штаб ОНФ в течение года», – заявил сопредседатель регионального штаба ОНФ в Псковской области Всеволод Козловский.

Представители Народного фронта подвели промежуточные итоги реализации проектов ОНФ в регионе. Они отметили, что в рамках проекта ОНФ «Генеральная уборка» активисты Народного фронта добились ликвидации половины выявленных несанкционированных объектов, нанесенных на карту свалок. В настоящий момент отмечены 159 свалок, убраны 77.

По проекту «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» составлен рейтинг автодорог, которые получили наибольшее количество голосов пользователей, ведется контроль за качеством проведения планового ремонта, а также гарантийных участков. На сегодняшний день псковичи отметили на интерактивной карте 164 дороги общей протяженностью 126 км. В голосовании приняли участие около 3 тыс. пользователей. За текущий год ямочный ремонт был проведен на 37 дорогах, отмеченных на сайте dorogi-onf.ru, четыре дороги отремонтированы, 25 включены в план ремонта.

В ходе мониторинга благоустройства городской среды активисты ОНФ проверили порядка 50 дворов в муниципалитетах Псковской области. Выявлен ряд вопросов, связанных с критериями отбора заявок. В областном центре, чтобы попасть в федеральный проект «Формирование комфортной городской среды», жителям многоквартирных домов необходимо набрать не менее двух третей голосов, в Великих Луках достаточно половины. Общественники добиваются выработки единого подхода к отбору заявок.

Участники заседания отметили реализацию проекта ОНФ «Равные возможности – детям», в рамках которого в ряде муниципалитетов уже проведены 11 мероприятий из цикла «Рисовать – легко», а также мониторинги по оказанию услуг в учреждениях здравоохранения и опросов по проекту ОНФ «Народная оценка качества», по результатам которых выявлены существенные недочеты в доступности медицинской помощи. Активная работа ведется по направлению «Молодежка ОНФ», организуются встречи с представителями студенческого сообщества, молодыми людьми с активной гражданской позицией.

«Работа за год проведена большая. По ее итогам на конференции мы представим ряд новых общественных предложений, которые направим в региональные органы власти. Мы рассчитываем, что предложения Народного фронта будут приняты в работу», – отметил Козловский.

На региональной конференции ОНФ общественники подведут окончательные итоги работы за текущий год, определят приоритетные задачи на 2018 г. и сформируют новые общественные предложения для органов власти.