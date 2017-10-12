Андрей Турчак ушел в отставку с поста псковского губернатора

13:10, 12 октября 2017, ПАИ

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об отставке Андрея Турчака с поста губернатора Псковской области, сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-секретаря главы государства.

Сообщается, что временно исполняющим обязанности главы региона назначен заместитель полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе Михаил Ведерников.

Андрей Турчак был назначен губернатором Псковской области в 2009 году. В 2014 году он был избран на второй срок. До того, как стать главой региона, он являлся председателем координационного совета «Молодой гвардии «Единой России», а затем - членом Совета федерации от Псковской области.

Михаил Ведерников родился 7 марта 1975 года в Ленинградской области. Являлся первый заместитель председателя регионального отделения организации «Молодежное Единство» Ленинградской области, первым заместителем руководителя исполкома Ленинградского областного регионального отделения партии «Единая Россия».

С марта 2010 по декабрь 2012 года – советник департамента региональной политики, начальник департамента по работе с регионами Южного и Северо-Кавказского федеральных округов Управления Президента Российской Федерации по внутренней политике.

С декабря 2012 по февраль 2017 года - заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе.

С февраля 2017 года - заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе.