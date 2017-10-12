В дома жителей трех улиц в частном секторе Великих Лук пришел природный газ

14:38, 12 октября 2017, ПАИ

12 октября в Великих Луках состоялся пуск природного газа в домах частного сектора, расположенных на улицах Есенина, Суворова и Звездной. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации города, этого события жители 28 домов ждали почти год: теперь с привозного баллонного газа они переведены на природный, который значительно удобнее и дешевле в использовании.

«Работы проводились за счет местного бюджета, – рассказал и. о. заместителя главы администрации города Юрий Власюк. – Глава города Николай Николаевич Козловский, депутаты великолукской городской думы инициировали выделение денежных средств на работы по газификации, и сегодня можно говорить о том, что дома успешно переведены на природный газ. При этом здесь не просто проложен газопровод: за счет средств местного бюджета мы также приобрели и врезали счетчики, довели их до газовых плит либо до котлов. Таким образом, людям не надо было заказывать отдельный проект, город взял это на себя».

Как он отметил, что, возможно, подключение к этому газопроводу и жителей домов соседних улиц. Для этого им нужно обратиться в великолукское отделение «Газпроммежрегионгаза».

«Это очень важное и долгожданное событие для жителей улиц Звездная, Есенина и Суворова, – прокомментировал депутат великолукской городской думы по данному округу Денис Мунштуков. – Все подготовительные работы проведены, уже сегодня природный газ поступит во все 28 домов. Работы по газификации городом проводятся ежегодно, количество домов, подключенных к природному газу, увеличивается. В этом большая заслуга администрации города и лично Николая Николаевича Козловского, который уделяет этому вопросу большое внимание. Конечно, хотелось бы, что проблема газификации была решена окончательно. Учитывая большое количество домов частного сектора в городе, мгновенно это сделать нельзя, но каждый год приближает нас к этой цели, и сегодняшнее событие – прямое тому подтверждение».

То, что работы по газификации будут продолжаться, подтвердил и Ю. Власюк. «Мы планируем включение в городской бюджет работ по газификации, и я надеюсь, что в следующем году так же успешно продолжим подключать дома к природному газу», – отметил он.