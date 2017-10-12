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Общество

В дома жителей трех улиц в частном секторе Великих Лук пришел природный газ

12 октября в Великих Луках состоялся пуск природного газа в домах частного сектора, расположенных на улицах Есенина, Суворова и Звездной. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации города, этого события жители 28 домов ждали почти год: теперь с привозного баллонного газа они переведены на природный, который значительно удобнее и дешевле в использовании.

Фото Александра Воробьева

Фото Александра Воробьева

«Работы проводились за счет местного бюджета, – рассказал и. о. заместителя главы администрации города Юрий Власюк. – Глава города Николай Николаевич Козловский, депутаты великолукской городской думы инициировали выделение денежных средств на работы по газификации, и сегодня можно говорить о том, что дома успешно переведены на природный газ. При этом здесь не просто проложен газопровод: за счет средств местного бюджета мы также приобрели и врезали счетчики, довели их до газовых плит либо до котлов. Таким образом, людям не надо было заказывать отдельный проект, город взял это на себя».

Фото Александра Воробьева

Как он отметил, что, возможно, подключение к этому газопроводу и жителей домов соседних улиц. Для этого им нужно обратиться в великолукское отделение «Газпроммежрегионгаза».

Фото Александра Воробьева

«Это очень важное и долгожданное событие для жителей улиц Звездная, Есенина и Суворова, – прокомментировал депутат великолукской городской думы по данному округу Денис Мунштуков. – Все подготовительные работы проведены, уже сегодня природный газ поступит во все 28 домов. Работы по газификации городом проводятся ежегодно, количество домов, подключенных к природному газу, увеличивается. В этом большая заслуга администрации города и лично Николая Николаевича Козловского, который уделяет этому вопросу большое внимание. Конечно, хотелось бы, что проблема газификации была решена окончательно. Учитывая большое количество домов частного сектора в городе, мгновенно это сделать нельзя, но каждый год приближает нас к этой цели, и сегодняшнее событие – прямое тому подтверждение».

Фото Александра Воробьева

То, что работы по газификации будут продолжаться, подтвердил и Ю. Власюк. «Мы планируем включение в городской бюджет работ по газификации, и я надеюсь, что в следующем году так же успешно продолжим подключать дома к природному газу», – отметил он.

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