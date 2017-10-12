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Общество

Лучших авторов и чтецов Пскова определят на финале литературного конкурса «Чернильница – 2017»

Лучших авторов и чтецов Пскова определят сегодня, 12 октября, на финале литературного конкурса «Чернильница – 2017». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе городского Молодёжного центра.

Финал ежегодного конкурса молодых поэтов, чтецов и писателей малых жанров «Чернильница» пройдет в формате литературной гостиной и начнется в 18:30 в кафе «Фрегат». Вход-депозит 100 рублей.

Жюри выберет лучшего чтеца и лучшего музыкального чтеца, а также лучшего чтеца на иностранном языке. Кроме того, объявят лучшего писателя малого жанра и назовут лучших авторов стихотворений в нескольких номинациях по итогам конкурсного отбора.

В этом году конкурс посвящен творчеству Корнея Чуковского. В 2017 году исполнилось 135 лет со дня рождения советского поэта, публициста, детского писателя и журналиста.

Цитатами из его произведений названы четыре номинации авторских стихотворений:

1.​ «В понимании ребенка счастье – это норма бытия» – конкурс стихотворений, в основу которых легли раздумья о смысле жизни или о вечных человеческих ценностях. Философская лирика;

2.​ «Быть неоригинальным писателем – это быть мошенником» – стихотворений в стиле экспериментальной поэзии (это может быть белый стих, использование авторских слов, нестандартных строк и т. д.);

3.​ «Достань мне луну, хоть надкушенную!» – любовная лирика;

4.​  «В России надо жить долго, тогда что-нибудь получится» – городская лирика (городские лица – портреты, определенные места в городе, жизнь городская в целом и т.д.).

В состав жюри этого года входят: член союза театральных деятелей России, член российской Академии голоса, заведующая отделением «Театральное искусство» Людмила Масленникова, главный редактор газеты «Комсомольская Правда – Псков» Ирина Потапова, председатель псковского отделения союза писателей России Игорь Смолькин, член союза писателей России Вита Пшеничная, заместитель директора МБУ «ПГМЦ» Олеся Назарой.

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