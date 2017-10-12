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Политика

Владимир Путин провел рабочую встречу с врио губернатора Псковской области

Владимир Путин провел рабочую встречу с Михаилом Ведерниковым, в ходе которой информировал о решении назначить его временно исполняющим обязанности губернатора Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе главы государства. 

Также сообщается, что глава государства подписал Указ, в соответствии с которым Андрей Турчак освобождён от должности губернатора Псковской области по собственному желанию.

Михаил Ведерников родился 7 марта 1975 года в Ленинградской области. Являлся первый заместитель председателя регионального отделения организации «Молодежное Единство» Ленинградской области, первым заместителем руководителя исполкома Ленинградского областного регионального отделения партии «Единая Россия».

С марта 2010  по декабрь 2012 года – советник департамента региональной политики, начальник департамента по работе с регионами Южного и Северо-Кавказского федеральных округов Управления Президента Российской Федерации по внутренней политике.

С декабря 2012 по февраль 2017 года - заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе.

С февраля 2017 года - заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе.

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