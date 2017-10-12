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Общество

26-28 октября в Пскове пройдут гастроли театра имени Ленсовета

26-28 октября в рамках проекта «Большие гастроли» в Псковском театре драмы имени А. С. Пушкина пройдут гастроли театра имени Ленсовета. Об этом на пресс-конференции в формате телемоста Москва - Санкт-Петербург - Псков сообщила гендиректор центра поддержки гастрольной деятельности Министерства культуры РФ Елена Булукова, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Елена Булукова напомнила, что масштабная программа  при поддержке Минкульта существует уже 4-й год. По её словам, Псков с самого начала стал надёжным партнёром проекта «Большие гастроли». Она также добавила, что в этом году псковичей порадуют гастроли азербайджанского Русского театра и театра Ленсовета. «Ждём псковичей на гастроли театров, желаем им приятного просмотра», - добавила она.

Директор театра имени Ленсовета Валерий Градсковский подчеркнул чрезвычайную важность федеральной поддержки гастрольной деятельности. «Гастрольное дело в нашей стране, безусловно, должно существовать», - отметил он.

Редактор литературной части Театра имени Ленсовета Вера Матвеева рассказала, что в Пскове покажут сразу три спектакля: «Город. Женитьба. Гоголь», «Без вины виноватые» и «Малыш и Карлсон, который живет на крыше». «Уже 48-й сезон его показывают, на нем выросло не одно поколение зрителей. Мы везем в Псков очень качественный продукт, надеемся на отдачу от зрительного зала», - подчеркнула Матвеева.

В свою очередь заместитель начальника отдела специальных проектов Театрально-концертной дирекции Псковской области Марина Николаева назвала предстоящие гастроли долгожданными для Пскова. Она отметила, что за 2 недели до спектаклей билеты уже практически распроданы, что, по ее словам, для Пскова является далеко не рядовым случаем: «Это показывает значимость события, которое нас ожидает».

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