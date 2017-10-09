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Культура

Выставка иллюстраций к произведениям Пушкина откроется в Пушкинских Горах

15 октября в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» откроется выставка «В гостях у сказки», сообщила корреспонденту Псковского агентства информации представитель информационной службы музея Лидия Токарева.

Анастасия Сейфулина. Из серии «Лукоморье». Белочка. Уголь, пастель, крафт.

В экспозиции, которую сейчас размещают в заповедном Научно-культурном центре (поселок Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1), представлено более 50 работ московских художников-дизайнеров Ксении Стеценко и Анастасии Сайфулиной. Иллюстрации к поэмам и сказкам Пушкина, к литературным сказкам отечественных и зарубежных поэтов и прозаиков, а также фантазии по восточным мотивам выполнены акварелью и пастелью, тушью, акриловыми красками, воплощены в батиках и малой пластике (папье-маше).

Лидия Токарева уточнила, что Ксения Стеценко — выпускница Московского государственного университета технологий и управления имени К.Г. Разумовского, работает как педагог и как художник, активно участвует в выставках. Анастасия Сайфулина получила высшее образование вМосковском государственном университете печати имени Ивана Фёдорова. Она также является участником всероссийских и международных выставок и работает как преподаватель изобразительного искусства с детьми и со взрослыми.

Открытие выставки назначено на 15:00.

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