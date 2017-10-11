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Псковская таможня входит в тройку лучших по взиманию платежей в федеральный бюджет

Псковская таможня входит в ведущую тройку таможен Северо-Западного таможенного управления по взиманию в федеральный бюджет Российской Федерации таможенных и иных платежей. Основной объём взимания в федеральный бюджет таможенных платежей в Северо-Западном регионе приходится на Балтийскую (более 60%), Санкт-Петербургскую (более 17%) и Псковскую таможни. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

За 9 месяцев Псковская таможня перечислила в федеральный бюджет более 19 миллиардов рублей. Процент выполнения контрольного задания составляет – 103,6%.

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