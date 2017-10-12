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Увеличение числа попыток незаконно перевезти алкоголь зафиксировала Псковская таможня

На таможенных постах Псковской таможни на российско-латвийской и российско-эстонской границе участились попытки перемещения через таможенную границу Евразийского экономического союза алкогольной продукции, превышающей ввозимое разрешенное количество для личного пользования. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Так, через таможенный пост «Бурачки» на российско-латвийской границе гражданин Украины перевозил 25 банок пива объемом 13,5 литра. На таможенном посту МАПП Шумилкино гражданин Российской Федерации перемещал 10 литров пива. На таможенном посту МАПП Убылинка сотрудники таможни пресекли незаконный ввоз гражданином Украины 7 литров пива.

Во всех случаях возбуждены дела об административных правонарушениях.

Псковская таможня напоминает, что беспошлинно для личного пользования можно ввозить на таможенную территорию Евразийского экономического союза алкогольные напитки и пиво не более 3 литров включительно в расчете на одно физическое лицо, достигшее 18-летнего возраста.

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