Медведев назначил Турчака назаначен и.о. секретаря генсовета «Единой России»

13:49, 12 октября 2017, ПАИ

Премьер-министр России и председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев назначил экс-губернатора Псковской области Андрея Турчака, отставка которого была принята сегодня президентом Владимиром Путиным, исполняющим обязанности секретаря генсовета «Единой России». Об этом сообщает «РИА Новости».

«В соответствии с уставом, я сейчас вас назначаю исполняющим обязанности секретаря генерального совета, а впоследствии вашу кандидатуру рассмотрит съезд партии», — сказал Медведев на встрече с Турчаком.

При этом председатель партии напомнил, что обсуждал с Турчаком возможность его перехода на пост секретаря генсовета «Единой России» еще на прошлой неделе и «сейчас это стало юридически возможным».

В свою очередь Турчак поблагодарил главу правительства за доверие. Он отметил, что партия пользуется большой поддержкой населения, которую нужно сохранить и приумножить. «У нас впереди главное политическое событие — выборы президента Российской Федерации. Работы много. Я готов», — сказал Турчак.