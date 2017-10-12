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Общество

Более 1,5 млн человек пересекли границу Псковской области в этом году

1 млн 659 тысяч 232 физических лица пересекли таможенную границу через пункты пропуска на российско-латвийской и российско-эстонской границе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковской таможни.

За 9 месяцев сотрудники таможни оформили 224 228 грузовых транспортных средств международной перевозки, 512 577 легковых транспортных средства, 9 564 автобусов, 7796 пассажирских вагонов, 473 124 грузовых вагонов и 35 воздушных судов. 

В регионе деятельности таможни в 2017 году осуществляли свою деятельность 1724 участников ВЭД.

За 9 месяцев Псковской таможней возбуждено 1953 дел об административных правонарушениях и 100 уголовных дел. Сумма взысканных штрафов составила свыше 25,4 миллионов рублей.

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