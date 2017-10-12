В УГХ Пскова продолжают поступать заявки на участие в месячнике по уборке города

14:07, 12 октября 2017, ПАИ

В Управление городского хозяйства Пскова продолжают поступать заявки на участие в месячнике по уборке города, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Так, уже поступили заявки от нескольких крупных организаций. На субботник 14 октября выйдут представители регионального отделения ДОСААФ и Псковской автошколы ДОСААФ, они будут убирать прилегающие территории к их зданиям. 21 октября на уборку берега реки от Степановского лужка до моста А. Невского выйдут члены гаражных кооперативов. Коллектив Регионального Управления МЧС России будет проводить субботники в течение трех дней: 7, 14 и 21 октября. Также позаботиться о чистоте и о порядке на городских территориях планируют сотрудники УМВД России по Псковской области, городского отделения Пенсионного фонда и компания Газпром межрегионгаз Псков. Не остаются в стороне и жители города: сквер по улице Застенной псковичи вместе с депутатом Псковской городской Думы по округу №13 Дмитрием Михайловым планируют убрать 21 октября.

Напомним, 7 октября, в Пскове состоялся единый день уборки территорий, в котором приняло участие 5300 человек. Псковичи привели в порядок придомовые территории, детские и спортивные площадки, парки, скверы и другие общественные места, закреплённые за предприятиями и организациями каждого района.

В УГХ отметили, что на данный момент вывезено 80 % мусора, который был собран в единый день уборки города. В Управлении выразили благодарность тем организациям и неравнодушным псковичам, которые уже приняли участие в общегородском субботнике и напомнили, что месячник по уборке продолжается. В нем может принять участие каждый пскович. Инвентарь, рабочие перчатки, мешки для мусора, контейнеры или транспорт для вывоза мусора по заявкам на участие в уборке предоставляется в УГХ. Обратиться можно по телефонам: 8 (8112) 29-15-12, 8 (8112) 29-15-00.