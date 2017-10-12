Депутат Госдумы об отставке Турчака: Это печально и неожиданно

14:21, 12 октября 2017, ПАИ

«Это печально и неожиданно. Многое ещё надо доделать: Северный обход вокруг Пскова, школа в Великих Луках», - так прокомментировал Псковскому агентству информации отставку губернатора Псковской области Андрея Турчака депутат Государственной думы РФ Александр Васильев.

По его словам, Андрею Турчаку удалось добиться стабильного положения области. «Отсутствие сильных потрясений тоже определенное достижение губернатора», - добавил он.

Александр Васильев отметил, что будет ждать встречи с врио главы региона, которым стал заместитель полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Михаил Ведерников. «Будем работать. Сейчас самое главное - принятие федерального бюджета. Очень важно от Михаила Ведерникова будет услышать о направлениях, на которые стоило бы обратить внимание при принятии финансового документа. Ждем знакомства и указаний», - рассказал депутат.

Александр Васильев отметил, что Михаилу Ведерникову знакома Псковская область. «В полпредстве президента по СЗФО он работал в том числе по нашему региону. Думаю, особых проблем с адаптацией в наших краях не будет. Всё покажем, со всеми познакомим», - подытожил Александр Васильев.

Напомним, сегодня, 12 октября, президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Псковской области Андрея Турчака по собственному желанию. Сразу после этого он был назначен председателем назначен «Единой России» на пост и. о. секретаря генерального совета партии.