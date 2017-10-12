Псковские коммунисты не ждут перемен в Псковской области в связи со сменой губернатора

14:08, 12 октября 2017, ПАИ

«Перемен не будет никаких», - заявил Псковскому агентству информации первый секретарь Псковского обкома КПРФ Пётр Алексеенко, комментируя уход с поста губернатора Псковской области Андрея Турчака и назначение временно исполняющим обязанности Михаила Ведерникова.

«Мы надеемся на выборы губернатора, - подчеркнул Пётр Алексеенко. - Мы рассчитываем, что народ проснётся и выберет достойного». Он добавил, что кандидат от КПРФ обязательно будет участвовать в этих выборах, но кто это будет, пока не решено. «Посмотрим и подумаем. Придёт время — назовём», - сказал Пётр Алексеенко.

При этом он заявил, что никаких позитивных изменений за последние 8 лет в Псковской области не произошло. «Первый срок он входил в обстановку, область была незнакомая ему, потом подтянул команду, которая тоже была незнакома с областью. Потом подтянули сюда свои организации и поимели с Псковской области всё, что могли. Сильного облегчения мы не почувствовали», - отметил лидер псковских коммунистов.

Напомним, сегодня, 12 октября, президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Псковской области Андрея Турчака по собственному желанию. Он назначен и. о. секретаря генерального совета партии «Единая Россия».

Врио главы региона стал заместитель полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Михаил Ведерников.