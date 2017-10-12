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Выборы губернатора Псковской области должны пройти в Единый день голосования - Цветков

Председатель Избирательной комиссии Псковской области Николай Цветков в связи с отставкой с поста губернатора Андрея Турчака заявил корреспонденту Псковского агентства информации, что выборы нового главы региона должны состояться в Единый день голосования в сентябре 2018 года. По его словам, никаких требований провести выборы ранее этого срока законодательство не содержит.

Напомним, сегодня, 12 октября, президент России Владимир Путин принял добровольную отставку Андрея Турчака и назначил врио губернатора Псковской области заместителя полпреда в СЗФО Михаила Ведерникова. Сам Турчак после этого был назначен премьер-министром и председателем «Единая Россия» Дмитрием Медведевым и.о. секретаря генсовета партии.

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