Олег Брячак уверен, что внес вклад в смену губернатора Псковской области

14:13, 12 октября 2017, ПАИ

Лидер Псковского регионального отделения «Справедливой России», депутат Псковской городской Думы Олег Брячак уверен, что внес вклад в смену губернатора Псковской области. Об этом он заявил в комментарии Псковскому агентству информации. Напомним, сегодня, 12 октября, президент РФ Владимир Путин подписал указ об отставке Андрея Турчака с поста губернатора Псковской области «по собственному желанию». После этого лидер «Единой России» Дмитрий Медведев назначил Андрея Турчака и.о. секретаря генсовета партии. Врио губернатора Псковской области назначен Михаил Ведерников.

«Я неоднократно говорил, что либо Турчак нейтрализует меня, либо я сделаю все чтобы сняли Турчака. И поверьте, одна из причин, по которой он ушел в отставку – это конфликт с оппозиционными партиями», - заверил Олег Брячак. «Мы провели сто пикетов, написали килограммы писем в различные ведомства с указанием различных фактов, касающихся деятельности Турчака», - рассказал он. Справедливоросс также добавил, что одной из причин отставки стала «закредитованность области».

Что касается Михаила Ведерникова, то, сказал Олег Брячак, «я не знаю этого человека, но надеюсь, что это будет более эффективный менеджер». Он заверил, что «Справедливая Россия» окажет врио губернатора «всестороннюю помощь». «Мы знаем регион и свое видение развития Псковской области мы до губернатора обязательно доведем», - пообещал он.