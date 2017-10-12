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Общество

В Пскове напутствовали новобранцев осеннего призыва

Заместитель главы Пскова Владимир Воробьев сегодня, 12 октября, напутствовал новобранцев осеннего призыва. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Мероприятие прошло в военном комиссариате Пскова и Псковского района, на него были приглашены 80 молодых людей, которые в ближайшее время отправятся в ряды Российской армии для прохождения срочной службы.

 

«Современной армии нужны грамотные военнослужащие, которые смогут управлять сложной техникой, новыми видами оружия. Я уверен, вы успешно справитесь с этими задачами. Наш город Псков - Город воинской славы - показал пример служения Родине на всём протяжении своей истории. Наши солдаты, сержанты были в Афганистане, Чечне, во многих горячих точках, но я желаю вам только учебного, а не боевого опыта. Время службы пролетит быстро. Доброго вам пути и крепкого здоровья, а мы будем ждать вас!», - сказал Владимир Воробьев и пожелал призывникам хорошей службы.

Каждый новобранец получил из рук заместителя главы города приветственный адрес и памятный подарок.

Слова напутствий и добрых пожеланий в адрес призывников прозвучали от военного комиссара Пскова и Псковского района Валерия Дмитриева, действующих военнослужащих и Почетного гражданина Пскова, ветерана Великой Отечественной войны Дмитрия Ваулина.

Отметим, во время осенней призывной компании этого года из Пскова в ряды вооруженных сил России планируется направить порядка ста новобранцев. Они будут служить в различных войсках в Московской, Ленинградской, Мурманской областях. Некоторые из призывников попали в воинские части, расквартированные в Псковской области.

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