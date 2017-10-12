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Пешеходы попали под колёса машин в Пскове и Опочке

11 октября в ДТП в Псковской области пострадали два пешехода. Так, около 19:55 в городе Опочке на улице Ленина ВАЗ-2108, водитель которого не установлен, сбил 18-летнюю девушку, шедшую по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход с полученными травмами самостоятельно обратилась за медицинской помощью, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области.

В 21:40 в Пскове на Рижском проспекте 33-летний водитель ВАЗ – 21070 сбил 44-летнего мужчину, переходившего дорогу вне пешеходного перехода. Мужчину с травмами госпитализировали.

Ещё одна авария в Пскове произошла в 5:30 на улице Юбилейной. Там 27-летний водитель автомашины «Ауди А6» выбрал небезопасную скорость движения и врезался в ГАЗ-2705, который стоял на перекрестке на запрещающий сигнал светофора. Травмы получил водитель «Ауди», его доставили в Псковскую областную клиническую больницу.

Примерно в 8:10 в Пскове на Крестовском шоссе 20-летний водитель ВАЗ-21103 при выезде на дорогу с прилегающей территории столкнулся с автомобилем «Лада Калина» под управлением 36-летней женщины. Пострадали в этом ДТП водитель «Лады» и её 12-летняя пассажирка.

Других ДТП за минувшие сутки в Псковской области не зарегистрировали. На дорогах региона были задержаны 4 нетрезвых водителя.

Также был зафиксирован один угон. В посёлке Дедовичи от дома 32 по улице Егорова пропал автомобиль «Лада Гранта» (госномер Е747КВ/60) 2013 года выпуска в кузове серебристого цвета. Произошло это в период с 15:00 10 октября до 7:55 11 октября.

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