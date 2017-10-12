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Политика

Псковское отделение ЛДПР надеется на деловые контакты с новым губернатором

Псковское региональное отделение ЛДПР рассчитывает на конструктивный разговор с новым губернатором, заявил координатор отделения, депутат Псковского областного Собрания Антон Минаков. Об этом он сообщил в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.

Фото sobranie.pskov.ru

«Кандидатура Ведерникова стала для нас сюрпризом, конечно. Не знаем, что изменится. Поживем - увидим. Мы надеемся на конструктивный разговор, деловые контакты с новым губернатором, на совместную работу. Будем делать выводы, проработав какое-то время», - сказал А. Минаков, комментируя назначение временно исполняющим обязанности губернатора Псковской области заместителя полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе Михаила Ведерникова.

Что касается ухода с поста главы региона Андрей Турчака, то, по словам собеседника агентства, это событие, напротив, не было неожиданностью. Антон Минаков добавил, что в последнее время в кулуарах «в большом объеме» шли разговоры на эту тему.

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