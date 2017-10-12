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Александр Козловский: Я рассчитываю на конструктивную работу и с Турчаком, и с Ведерниковым

Депутат Госдумы от Псковской области, руководитель регионального отделения Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Козловский выразил надежду на то, что ему удастся конструктивно работать и с Андреем Турчаком, который перешёл с поста губернатора Псковской области на должность и.о. секретаря генсовета «Единой России», и врио главы региона Михаилом Ведерниковым.

«Что касается перехода Андрея Анатольевича — этот переход ожидаемый. Я очень рад этому новому назначению, и в дальнейшем, надеюсь, мы будем выстраивать совместную работу, потому что в одной структуре работаем — в партии «Единая Россия». Он может рассчитывать на мою поддержку в стенах парламента», — сказал Козловский в беседе с корреспондентом Псковского агентства инормации.

Говоря о назначении врио губернатора Михаила Ведерникова, занимавшего пост заместителя полпреда в СЗФО, депутат Госдумы сказал, что пока лично не знаком с новым руководителем региона, но «это решение президента и я его поддерживаю». «Я надеюсь выстроить конструктивную работу, готов оказывать помощь и поддержку в вопросах, связанных с Псковской областью, потому что задачи остались прежними, их много, работа предстоит тяжелая, сложная».

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