Сенатор: Андрей Турчак не оставит Псковскую область без своего участия

14:39, 12 октября 2017, ПАИ

Андрей Турчак, ушедший в отставку с поста губернатора Псковской области, не оставит регион без своего участия, уверена сенатор от Псковской области Елена Бибикова. Об этом она сообщила корреспонденту Псковского агентства информации.

«Уверена, что Андрей Анатольевич, несмотря на отставку, не уйдет из Псковской области. Да и насколько я знаю его характер он просто так не сможет оставить регион без своего участия», - подчеркнула сенатор.

По её словам, работа Андрея Турчака в области «была достаточно эффективной». «Он работал для людей, многое сделано. Жизнь течёт, всё меняется. Он отработал в области достаточно долго. Много положено сил на то, чтобы изменить что-то к лучшему. Он прилагал все усилия для жителей региона. Нет ничего постоянного, будем надеяться, что его дальнешая карьера сложится так, как он хочет. Будем надеяться также, что Михаил Ведерников станет прилагать все усилия для того, чтобы область развивалась», - подытожила Елена Бибикова.

Напомним, сегодня, 12 октября, президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Псковской области Андрея Турчака по собственному желанию. Он назначен и. о. секретаря генерального совета партии «Единая Россия».

Врио главы региона стал заместитель полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Михаил Ведерников.