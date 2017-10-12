Вечер поэта Ольги Флярковской пройдёт в Пскове 13 октября

19:41, 12 октября 2017, ПАИ

13 октября в 17:00 в псковской библиотеке «Родник» имени С. А. Золотцева (улица Труда, 20) состоится авторский вечер поэта Ольги Флярковской. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковском региональном отделении Союза писателей России.

Ольга Флярковская (в замужестве — Левкина) родилась в Москве, в семье известного советского композитора Александра Флярковского. В 1989 году окончила театроведческий факультет ГИТИСа им. А. В. Луначарского. В студенческие годы была слушателем семинара молодых поэтов Кирилла Ковальджи при журнале «Юность».

Поэт. Член Союза писателей России. Автор книги стихов «Таинственное ремесло» (2014) и публикаций в журналах, альманахах и сборниках (среди них «Москва», «Плавучий мост», «Зарубежные задворки», литературно-общественный альманах «Голос эпохи», «Сетевая словесность», «Подлинник»).

Лауреат Фестиваля музейной культуры и поэтического конкурса «Звезда Николая Рубцова» – 2015 (Тотьма), Международного конкурса им. Игоря Царёва «Пятая стихия»-2015 и 2016 (Москва), фестиваля «Словенское поле» – 2016 и 2017 (Псков), финалист конкурса имени Игоря Григорьева – 2015 и 2016 (Санкт-Петербург). Победитель финальной передачи-конкурса «Вечерние стихи» сезона 2016 года в номинации «Зрительское голосование» и бронзовый призёр в номинации «Голосование экспертов». Организатор и ведущая творческого клуба «Чернильная роза» при Особняке В. Д. Носова (Москва).

Самые любимые поэты: Анна Ахматова, Марина Цветаева, Николай Рубцов, из современных - Михаил Анищенко-Шелехметский, Игорь Царёв.

В рамках вечера состоится презентация новой книги стихотворений Ольги Флярковской — «На кукушкиной зорьке», значительная часть которых посвящена Псковской земле. Также поэт поделится воспоминаниями о своём отце — знаменитом русском композиторе Александре Флярковском. Прозвучат (в записи) музыкальные произведения Александра Флярковского.