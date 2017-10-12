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Цецерский об отставке Турчака: Человек такой динамики и потенциала должен идти только вперед

«Это ожидаемо. Человек такой динамики и потенциала должен идти только вперед!» - прокомментировал глава города Пскова Иван Цецерский уход Андрея Турчака с поста губернатора области и его назначение и. о. секретаря генсовета «Единой России». Иван Цецерский опубликовал сообщение на своей странице в соцсети «Фейсбук».

Глава Пскова рассказал, что по телефону поздравил Андрея Турчака с назначением на новый, высокий и ответственный пост.

«За годы работы в Псковской области Андрей Анатольевич зарекомендовал себя как опытный руководитель, настоящий профессионал, преданный своему делу и умеющий даже в самых сложных ситуациях находить компромисс и верное решение, обладающий неизменным патриотизмом и любовью к нашему древнему Псковскому краю. Именно во многом благодаря его участию в Пскове был реализован, и продолжает реализовываться целый ряд значимых федеральных проектов. Впереди - одно из самых масштабных мероприятий международного уровня, которое мы вместе начинали, и, я надеюсь, вместе с ним и новым губернатором Михаилом Ведерниковым проведём с большим успехом – это Международные Ганзейские дни Нового времени - 2019. Андрей Анатольевич заверил меня сегодня, что не планирует выходить из состава федерального оргкомитета по Ганзе и будет всячески поддерживать Псков! Дорогого стоит такое услышать!» - сказал Иван Цецерский.

Как подчеркнул руководитель областного центра, он гордится тем, что его с Андреем Турчаком связывают доверительные отношения, ценит советы и личную поддержку, которую он оказывает ему как главе Пскова.

«Его внимание к Городу воинской славы - Пскову позволяло успешно решать самые разные, в том числе острые и амбициозные задачи. Псковичи благодарны за оказанное содействие и надеются, что и в дальнейшем проекты, направленные на развитие Пскова будут получать поддержку Андрея Турчака», - заключил И. Цецерский.

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