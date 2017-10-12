Председатель псковской Федерации парусного спорта: Благодаря вниманию вице-губернатора стало легче решать вопросы
Благодаря вниманию заместителя губернатора Псковской области Сергея Перникова стало легче решать вопросы, рассказал председатель Федерации парусного спорта региона Сергей Оверкин в эфире прямом эфире проекта ПАИ-live 12 октября.
«Всё работает не без участия государства, но без непосредственного участия. Сергей Перников нами просто заинтересовался. Если кто-то из больших начальников заинтересовался, то и маленькие начинают проявлять интерес», - подчеркнул Сергей Оверкин.