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Котов: Турчаку надо сказать спасибо за добросовестную многолетнюю работу

«Андрею Анатольевичу [Турчаку] надо сказать большое спасибо за добросовестную работу на протяжении долгих лет», - заявил в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации спикер Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, комментируя смену руководителя исполнительной власти региона.

«По поводу перехода на новую работа Турчака – я, конечно, с сожалением для себя эту новость воспринял, - отметил Котов. - За время своей работы Андрей Анатольевич оставил заметный и положительный след в нашем регионе. Многое было сделано, область участвовала во всех государственных программах на условиях софинансирования. В результате нам удалось изменить ситуацию в учреждениях бюджетной сферы. Очень много объектов построено в системе здравоохранения: это и онкологический диспансер, и перинатальный центр, который достраивается и в конце этого года будет сдан, и сердечно-сосудистые центры в Пскове, Великих Луках и Острове. Материально-техническая база укреплялась, вообще очень много оборудования закуплено современного. Школа опять же в Пскове новая построена и ещё одна строится в Великих Луках. Ремонтные работы велись на объектах социальных».  

Отдельно председатель регионального заксобрания подчеркнул достижения команды Турчака на экономическом поприще: «На протяжении последних лет наблюдается устойчивый рост объёмов сельскохозяйственного производства: наш регион по этому показателю – на ведущих позициях в Северо-Западном федеральном округе. В промышленности у нас также есть позитивные изменения, в частности, создана особая экономическая зона «Моглино», в которой создают производства, появляются новые рабочие места. Значительно увеличилась доходная часть областного бюджета».

«Конечно, нельзя сказать, что все проблемы решены, но Псковская область не сильно в этом плане отличается от других регионов нашей страны», - добавил Александр Котов.

Назначенному президентом Владимиром Путиным врио главы Псковской области Михаилу Ведерникову он пожелал «такой активной работы, чтобы за время его нахождения на этом посту были сделаны шаги по дальнейшему развитию региона, укреплению материально-технической базы соцучреждений, увеличению доходов жителей Псковской области – у нас тоже тут не всё благополучно, к сожалению». 

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