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Представление врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова состоится 13 октября

Официальное представление Михаила Ведерникова в качестве врио губернатора Псковской области состоится в пятницу, 13 октября. Церемония пройдёт в актовом зале областной администрации в 9:00, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации области.

Затем для представителей средств массовой информации будет организован пресс-подход, по окончании которого пройдет совещание Михаила Ведерникова с руководителями органов исполнительной власти региона, которое будет посвящено социально-экономическому положению области.

Напомним, сегодня, 12 октября, президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Псковской области Андрея Турчака по собственному желанию. Он назначен и. о. секретаря генерального совета партии «Единая Россия».

Врио главы региона стал заместитель полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Михаил Ведерников.

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