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Детские команды из Пскова выступили на Кубке яхт-клуба «Балтиец»

Детские команды из Пскова выступили на Кубке яхт-клуба «Балтиец», сообщил председатель Федерации парусного спорта Псковской области Сергей Оверкин в прямом эфире проекта ПАИ-live.

Он рассказал, что в соревнованиях участвовали 4 команды из Санкт-Петербурга, три из Ленинградской области, новгородцы и псковичи. «Нам для участия нужно проводить большую работу, а питерцам гонщиков своих хватает. В Санкт-Петербурге клубных гонок около 10 за сезон. Для нас этот выезд - новый опыт, новое место, новые и старые соперники», - отметил собеседник агентства.

По его словам, псковичи состязались в трех классах и лучший результат они показали в классе «Кадет». «Результат неожиданный, потому что дети маленькие – нашим по 11 лет, соперники их были на 4 года старше. На удивление наши хорошо выступили, значит, что мы все правильно делаем», - сказал Сергей Оверкин и добавил, что во время проведения Кубка был сильный ветер.

В других классах псковичи – «Оптимисты» и «Лучи» - проявили себя похуже, продолжил он. Сергей Оверкин уточнил, что Максим Осипов был 48-м из 64 участников, и это самый лучший результат, и назвал это, в том числе, своей недоработкой. По его мнению, спортсменам нужно чаще выезжать на соревнования, сейчас получается примерно 4 раза в год. «Дети 10-11 лет, им главное гоняться, они будут получать результаты, на словах объяснить невозможно», - заметил руководитель областной Федерации парусного спорта.

Несмотря на это, подчеркнул Сергей Оверкин, с каждых выездных соревнований воспитанники детской секции привозят призы, первые места. «Растём», - заключил он.

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