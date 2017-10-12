Сергей Оверкин: В детском спорте не хватает свежей крови

16:00, 12 октября 2017, ПАИ

В детском спорте не хватает свежей крови, уверен председатель Федерации парусного спорта Псковской области Сергей Оверкин. Об этом он сообщил в прямом эфире проекта ПАИ-live 12 октября.

«10 лет детским спортом никто не занимался, а взрослые сами по себе могут выживать», - отметил Сергей Оверкин и добавил, что в регионе «слабенько» с детским парусным спортом.

«Даже по сравнению с Великим Новгородом мы отстаем, хотя мы у них выигрываем. Дети у нас нормальные результаты показывают, но системы не хватает, инфраструктуры, финансирования и так далее. Каждый раз приходится отправляться на соревнования «как в последний путь», - констатировал Сергей Оверкин.

По его словам, «просто покататься» детям быстро надоедает. «Надоедают одни и те же люди - 3-4 соперника, но если дети понимают, что поедут на соревнования, они стремятся к этому», - отметил председатель федерации.

По его мнению, родителям нужно мотивировать детей на спортивный результат. В связи с этим Сергей Оверкин ориентирует детей, приходящих в секцию, на то, что у них спортивный клуб и в походы они идут, чтобы потренироваться, а не посмотреть красивые места.