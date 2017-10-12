Подготовку к спортивной фотосессии участниц «Мисс Псков 2017» покажут на Рен-ТВ

17:01, 12 октября 2017, ПАИ

12 октября в 19:10 на канате «Рен-ТВ Псков» выйдет в эфир новая серия видеодневников конкурса красоты «Мисс Псков 2017» - регионального этапа национального конкурса «Мисс Россия».

Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы мероприятия, в этой программе зрители увидят, как проходила спортивная фотосессия, процесс подготовки к фотосъемке и фотографии, которые получились по итогам спортивного дня участниц конкурса красоты.

Напомним, конкурс красоты «Мисс Псков 2017» состоится в субботу, 25 ноября. В этом году финальное шоу пройдёт спортивно-развлекательном парке «Простория» на Иркутском переулке, 2.