Ярмарка «Осень-2017» пройдёт в Пскове 14 октября

18:02, 12 октября 2017, ПАИ

14 октября в Пскове с 6:00 до 17:00 пройдёт областная продовольственная ярмарка «Осень-2017», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета. Торговые ряды будут расположены на Октябрьской площади, Октябрьском проспекте до пересечения с улицей Некрасова, вдоль улицы Советской - от площади Ленина до пересечения с улицей Детской. Рынок выходного дня, который проходит на улицах Пушкина и Карла Маркса традиционно по субботам, будет совмещён с областной ярмаркой, отметили в отделе потребительского рынка и услуг администрации города.

Стоянка транспортных средств по Октябрьскому проспекту от улицы Некрасова до Октябрьской площади, Октябрьской площади, улице Советской от площади Ленина до улицы Детской, улице Профсоюзной с 20:00 13 октября до 17:00 14 октября будет запрещена, также по указанным улицам будет введено временное прекращение движения автотранспорта с 6:00 до 17:00 14 октября. В качестве объезда определена улица Горького, мост им. 50-летия Октября.

В связи с этим изменится схема движения общественного транспорта. Автобусы маршрутов №№ 4, 14, 15, 17 с Завеличья проследуют по Рижскому проспекту, улице Горького, через дамбу, площадь Победы, улицу Гражданскую с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршрутам в прямом и обратном направлениях.

Автобусы маршрута № 1 поедут по улице Поземского, улице Труда, улице Текстильной, улице Инженерной с выездом к Летнему саду и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях.

Автобусы маршрута № 11 проследуют с улицы Звездной по улице Труда, улице Текстильной, улице Инженерной с выездом к Летнему саду и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях.

Автобусы маршрута № 8 из Корытово поедут через площадь Победы, по улице Яна Фабрициуса до вокзала, в обратном направлении по Октябрьскому проспекту, улице Гражданской, площади Победы, улице Яна Райниса до Корытово.