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Водный ресурс: ПАИ-live c Сергеем Оверкиным (ВИДЕО)

Сегодня, 12 октября, гостем прямого эфира проекта ПАИ-live стал председатель Федерации парусного спорта Псковской области Сергей Оверкин.

Накануне юные псковские яхтсмены впервые взяли «золото» на престижной регате «Малый кубок Балтийца», которая состоялась в Санкт-Петербурге в минувшие выходные. Псковичи Леонид Оверкин и Матвей Куликов заняли первое место в классе яхт «Кадет», обойдя более опытных соперников. В эксклюзивном интервью ПАИ Сергей Оверкин рассказал о деталях «золотого» заезда, о том, во сколько обходятся занятия яхтингом в Пскове, о роли «больших и маленьких начальников» в развитии регионального спорта.

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