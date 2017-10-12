В приложение Пенсионного фонда теперь можно войти по отпечатку пальца

22:00, 12 октября 2017, ПАИ

Пенсионный фонд РФ выпустил очередное обновление для своего мобильного приложения. В новой версии реализована технология Touch ID, с помощью которой входить в приложение теперь можно по отпечатку пальца, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского регионального отделения ПФР.

Напомним, Пенсионный фонд выпустил бесплатное мобильное приложение для смартфонов на платформах iOS и Android в марте этого года. За это время его установили более 150 тысяч человек.

Для начала работы в приложении необходимо пройти авторизацию с помощью подтвержденной учетной записи на портале госуслуг, а также задать четырехзначный пин-код для входа в приложение.

С помощью приложения пользователи могут получить информацию о состоянии своего индивидуального лицевого счета в Пенсионном фонде, данные о назначенной пенсии и социальных выплатах, проверить перечисленные работодателем страховые взносы, записаться на прием или заказать необходимые документы.

Ряд услуг, доступных через приложение, можно получать и без авторизации. Например, с использованием службы геолокации приложение найдет ближайшую клиентскую службу Пенсионного фонда или МФЦ и предоставит возможность записаться на прием.

Отметим, технология Touch ID позволяет пользователю отсканировать отпечаток пальца и сохранить его на своем смартфоне. Далее различные приложения используют этот отпечаток по решению пользователя для быстрой авторизации. Приложение ПФР делает так же: оно предлагает использовать ранее сохраненный отпечаток для входа.