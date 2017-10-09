Интервью с внуками актера, сыгравшего в спектакле «Старик» в Псковском драмтеатре в 1962 году. Часть 2 (ВИДЕО)

17:43, 12 октября 2017, ПАИ

Вторая часть интервью с внуками актера Виктора Лукина, который исполнял роль старика в одноименном спектакле по пьесе Максима Горького, в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина в 1962 году.

Анна Потапова - режиссер новой постановки «Старик», которую покажут на большой сцене театра 21 и 22 октября, расспросила Виктора и Михаила Лукиных о детстве в театре, о том, почему их деда взяли на роль старика, о его любимых героях и многом другом.

Напомним, что в роли старика выступят ведущий актер театра на Таганке, народный артист России Александр Трофимов (21 октября) и ведущий актер Псковского театра драмы, заслуженный артист России Виктор Яковлев (22 октября).

Билеты пока доступны. Их можно приобрести на сайте театра, а также в кассе на улице Пушкина, 13.

Первая часть интервью доступна по ссылке.