Николай Козловский: Работу Андрея Турчака как губернатора можно оценить только положительно

16:26, 12 октября 2017, ПАИ

«Работу Андрея Анатольевича Турчака как губернатора Псковской области можно оценить только положительно», - заявил глава Великих Лук Николай Козловский. Так он прокомментировал переход Андрея Турчака с поста губернатора на должность и. о. секретаря генсовета партии «Единая Россия», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации города.

Николай Козловский считает, что успешная работа Андрея Турчака на посту губернатора Псковской области, который он занимал с 2009 года, способствовала реализации многих проектов, направленных на развитие социальной сферы и экономики региона. «Безусловно, он внес огромный вклад в развитие Псковской области: это открытие новых школ, детских садов, спортивных объектов, модернизация здравоохранения, которая была проведена именно в период его работы губернатором», - сказал он.

Также глава Великих Лук отметил, что благодаря Андрею Турчаку в регионе успешно проводились партийные проекты, в том числе проект «Строительство ФОК», в рамках которого возведён спорткомплекс на острове Дятлинке, «Театры малых городов» и многие другие.

«За это время у нас сложились деловые отношения, мне с ним работалось хорошо, комфортно, и главное – результативно, – подчеркнул Николай Козловский. – Благодаря такой совместной работе были реализованы мероприятия плана подготовки Великих Лук к 850-летнему юбилею, стали возможными такие масштабные проекты, как строительство путепровода, реконструкция драматического театра, великолукской крепости и многие другие. Безусловно, все начатые мероприятия будут завершены, и город получит новые объекты, такие, как путепровод, новый корпус школы № 6, будет реализовано строительство новой школы в районе улиц Заслонова - Антонова».

Николай Козловского также добавил, что должность и. о. секретаря генсовета партии «Единая Россия», в которой отныне трудится Андрей Турчак, очень ответственная, и пожелал экс-губернатору успехов и удачи в этой работе.