Машину подарили медикам псковского МВД в профессиональный праздник

17:18, 12 октября 2017, ПАИ

Заместитель начальника УМВД России по Псковской области полковник внутренней службы Андрей Столяров и председатель совета ветеранов органов внутренних дел области Николай Северинюк поздравили коллектив медико-санитарной части ведомства с 96-й годовщиной создания медицинской службы в системе МВД России. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного УМВД, начальник тыла Управления полковник внутренней службы Виталий Устьянцев вручил врио начальника МСЧ УМВД Людмиле Дмитриевой ключи от нового автомобиля Скорой помощи.

В выступлениях говорилось, что медицинские организации МВД России прошли долгий и непростой путь. Приказом начальника Главного управления милиции НКВД РСФСР 12 октября 1921 года в составе управлений милиции были организованы приемные покои для оказания медицинской помощи личному составу, проведения санитарно-гигиенических и профилактических мероприятий.

На сегодняшний день медицинская служба является структурным подразделением Департамента Тыла МВД России и создана в целях организации медицинского обеспечения сотрудников и работников органов внутренних дел, Росгвардии, пенсионеров МВД, членов их семей и иных категорий лиц. Медицинская служба МВД России, являясь составной частью единой системы здравоохранения Российской Федерации, помимо общих лечебно-профилактических мероприятий, предусмотренных для всех граждан, решает ряд специальных задач, связанных с правоохранительной деятельностью министерства. К таким функциям относятся отбор на службу, медико-психологическое сопровождение служебной деятельности личного состава, медицинское обеспечение специальных служебно-боевых задач, выполняемых сотрудниками органов внутренних дел и военнослужащими внутренних войск, в том числе в условиях служебно-боевого применения в районах чрезвычайных ситуаций и зонах ограниченных вооруженных конфликтов.

Впервые медицинский пункт в Псковском окружном отделе НКВД был образован в соответствии с приказом УНКВД по Ленинградской области 18 апреля 1940 года. После освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков и образования Псковской области приказом УНКВД Псковской области была учреждена санчасть ХОЗО УНКВД. В 2006 году в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации осуществлены мероприятия по реорганизации медицинской службы МВД. На базе медицинского отдела УВД Псковской области создано Федеральное государственное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть УМВД России по Псковской области». Уникальность системы построения медучреждений ведомства состоит в том, что они представляют собой единый комплекс, объединенный в настоящее время структурой медико-санитарной части. Таким образом, вопросы диагностики, лечения и реабилитации решаются фактически в одном месте.

В учреждении медицинскую помощь оказывает высококвалифицированный коллектив специалистов. Медицинскому обслуживанию в МСЧ подлежат по области около 23 тысяч лиц. В целом, сотрудники и работники МСЧ показывают высокие результаты работы, отметили в УМВД. К примеру, уровень охвата профилактическими осмотрами сотрудников значительно выше средних показателей по МВД. Наблюдается тенденция к снижению показателей нетрудоспособности среди сотрудников органов внутренних дел. Одним из приоритетов ведомственного здравоохранения является медико-психологическая реабилитация участников контртеррористических операций в Северо-Кавказском регионе.

Наиболее интенсивное развитие ведомственного здравоохранения Псковской области началось в 1990-е годы, когда начальником медицинского отдела стал Иван Дитрих, а куратором ведомственного здравоохранения – заместитель начальника УВД области – начальник Тыла полковник внутренней службы Игорь Калашников. Благодаря их энтузиазму и настойчивости, а также постоянной поддержке со стороны руководства Управления медико-социальной защиты МВД России и Департамента Тыла учреждение получило значительные темпы роста материально-технической и кадровой базы. Это позволило коллективу медико-санитарной части УМВД России по Псковской области выйти на качественно новый уровень работы и стать одним из лучших учреждений ведомственного здравоохранения, заключили в полиции.