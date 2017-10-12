Сильнейших самбистов определили в Псковском филиале Академии ФСИН

18:00, 12 октября 2017, ПАИ

40 спортсменов приняли участие в первенстве Псковского филиала академии ФСИН России по самбо, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе вуза.

В течение пяти часов курсанты боролись за медали, выступая в четырех весовых категориях. «Золото» соревнований досталось курсанту Сократу Тагирову в весе до 68 килограммов, курсанту Асхабу Нурмагомедову – в весовой категории до 74 килограммов. В весе до 82 килограммов равных не было курсанту Ахмеду Нурмагомедову, а Эльгар Насруллаев одержал победу в весовой категории до 90 килограммов.

Тренер спортсменов Псковского филиала академии старший преподаватель кафедры физической, огневой и тактико-специальной подготовки Антон Эрастов отметил, что состоявшиеся соревнования – это подготовка к чемпионату и первенству Пскова по борьбе самбо, которые пройдут 21 октября.