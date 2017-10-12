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Общество

26 псковских студентов-сирот получат поддержку голландских благотворителей

В рамках программы постинтернатного сопровождения выпускников детских соцучреждений Псковской области – Международного проекта стипендиальной поддержки одаренных студентов-сирот благотворительный фонд «Rusland Direct» (Нидерланды) поддержит 26 жителей региона. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского областного отделения Российского детского фонда.

Стипендиальный проект Псковского детского фонда призван материально и морально поддерживать выпускников сиротских учреждений, а также тех студентов, которые по тем или иным причинам попали в крайне сложную жизненную ситуацию. «Благодаря возможности получать именную образовательную стипендию в размере 85 евро у лишенных родительской поддержки ребят не только появляется стимул достигать лучших результатов в учебе, но и разносторонне развиваться, проходить профессиональные курсы, не отвлекаясь на дополнительные заработки», - рассказали в благотворительной организации. Помимо финансовой поддержки также ведется комплексное психосоциальное сопровождение стипендиатов, в рамках которого сотрудники Детского фонда помогают им в преодолении трудностей взрослой жизни и решении различных жизненных вопросов.

Во главе со своим президентом Хансом Вроником голландский благотворительный фонд «Rusland Direct», основанный в 1996 году, вместе с командой филантропов на протяжении многих лет оказывает существенную поддержку сиротским учреждениям Псковской области, регулярно финансируя значимые социальные проекты по улучшению условий жизни и обучению их воспитанников. Кроме того, с января 2006 года «Rusland Direct» присоединился к стипендиальному проекту Детского фонда, выпускниками которого в прошедшем учебном году стали 16 студентов, успешно окончивших различные образовательные учреждения. Один из стипендиатов поступил в магистратуру Санкт-Петербургского политехнического университета.

Псковский детский фонд благодарит всю команду благотворительного фонда «Rusland Direct» за многолетнюю дружбу и плодотворное сотрудничество на благо нуждающихся детей Псковской области.

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