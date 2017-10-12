0
21:40
Псковичи принимают участие в выставке-форуме «ДОРОГАЭКСПО» в Москве
10:44
12,8 млн рублей на выплаты по случаю рождения третьего ребёнка дополнительно получит Псковская область
14:11
В Псковской области практически нет «робингудов»
12:52
Деловая миссия Ассоциации кластеров и технопарков проходит в Великих Луках
22:41
300 кг овощей и яблок не попали в Псковскую область из Белоруссии
09:35
Псковская область получит 200 млн рублей на модернизацию объектов агропромышленного комплекса
18:08
Железнодорожный путь планируется построить вблизи псковской ОЭЗ «Моглино»
Еще новости
Экономика

Псковичи принимают участие в выставке-форуме «ДОРОГАЭКСПО» в Москве

10-13 октября в Москве при поддержке Министерства транспорта Российской Федерации и Федерального дорожного агентства проходит Международная специализированная выставка-форум «ДОРОГАЭКСПО». Как сообщили Псковскому агентству информации в Госкомитете Псковской области по транспорту, выставка демонстрирует весь спектр продукции и услуг для строительства и содержания дорог.

Деловая часть программа выставки-форума «ДОРОГАЭКСПО» включает в себя проведение круглых столов, призванных определить дальнейший курс развития отрасли и наметить пути решения актуальных проблем.

В работе выставки-форума принимает участие председатель Государственного комитета Псковской области по транспорту Виталий Голиков и директор ГБУ «Псковавтодор» Виталий Жмылевский.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Псковичи принимают участие в выставке-форуме «ДОРОГАЭКСПО» в Москве
12 октября 2017
Псковичи принимают участие в выставке-форуме «ДОРОГАЭКСПО» в Москве
12,8 млн рублей на выплаты по случаю рождения третьего ребёнка дополнительно получит Псковская область
11 октября 2017
12,8 млн рублей на выплаты по случаю рождения третьего ребёнка дополнительно получит Псковская область 1
В Псковской области практически нет «робингудов»
10 октября 2017
В Псковской области практически нет «робингудов»
Деловая миссия Ассоциации кластеров и технопарков проходит в Великих Луках
06 октября 2017
Деловая миссия Ассоциации кластеров и технопарков проходит в Великих Луках
300 кг овощей и яблок не попали в Псковскую область из Белоруссии
05 октября 2017
300 кг овощей и яблок не попали в Псковскую область из Белоруссии
Псковская область получит 200 млн рублей на модернизацию объектов агропромышленного комплекса
04 октября 2017
Псковская область получит 200 млн рублей на модернизацию объектов агропромышленного комплекса 2
Железнодорожный путь планируется построить вблизи псковской ОЭЗ «Моглино»
02 октября 2017
Железнодорожный путь планируется построить вблизи псковской ОЭЗ «Моглино» 1
С 1 января 2018 года МРОТ увеличат до 9 489 рублей
28 сентября 2017
С 1 января 2018 года МРОТ увеличат до 9 489 рублей 5

Идет загрузка...