Псковичи принимают участие в выставке-форуме «ДОРОГАЭКСПО» в Москве

21:40, 12 октября 2017, ПАИ

10-13 октября в Москве при поддержке Министерства транспорта Российской Федерации и Федерального дорожного агентства проходит Международная специализированная выставка-форум «ДОРОГАЭКСПО». Как сообщили Псковскому агентству информации в Госкомитете Псковской области по транспорту, выставка демонстрирует весь спектр продукции и услуг для строительства и содержания дорог.

Деловая часть программа выставки-форума «ДОРОГАЭКСПО» включает в себя проведение круглых столов, призванных определить дальнейший курс развития отрасли и наметить пути решения актуальных проблем.

В работе выставки-форума принимает участие председатель Государственного комитета Псковской области по транспорту Виталий Голиков и директор ГБУ «Псковавтодор» Виталий Жмылевский.