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Сергей Оверкин: Яхта — это дыра в море, куда нужно непрерывно бросать деньги

«Яхта - это дыра в море, обшитая деревом, металлом или пластиком, куда нужно непрерывно бросать деньги», - так ответил на вопрос о затратах тех, кто занимается парусным спортом, председатель Федерации парусного спорта Псковской области Сергей Оверкин в эфире проекта ПАИ-live 12 октября.

«Родители нас понимают, для них это не бесплатно, они финансируют поездки, покупку материальной части, но формально занятия бесплатные», - отметил Сергей Оверкин. Он добавил, что, например, для улучшения результата родители могут купить ребёнку новый парус.

По словам руководителя федерации, экипировка на осеннюю погоду для занятия парусным спортом стоит порядка 3-4 тысяч рублей, прослужит она около двух лет.

Он заметил, что экипировка - не самая затратная часть, дорогими бывают паруса, на соревнования тоже нужны средства. Сергей Оверкин сказал, что хотел бы свозить своих подопечных на регату в Геленджик, но для этого уже нужны совсем другие деньги, чем, например, для поездки на соревнования в Санкт-Петербург.

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