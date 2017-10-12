109 пожаров произошли в Псковской области из-за печного отопления

22:59, 12 октября 2017, ПАИ

За 9 месяцев в Псковской области произошли 572 пожара, причиной 109 из них стало нарушение правил установки и эксплуатации отопительных печей, неисправность печного отопления. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В связи с этим 12 октября старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Пскову совместно с представителями СМИ провел очередной профилактический рейд по частным и многоквартирным жилым домам областного центра. Целью подобных мероприятий является информирование населения об элементарных правилах эксплуатации печного отопления.

В основном, печное оборудование жилых домов находилось в удовлетворительном состоянии, однако в некоторых домах печи не соответствовали правилам пожарной безопасности. Хозяевам таких домов выносилось устное предупреждение и давалась рекомендация привести в порядок печи, пока позволяют погодные условия и не грянули холода. Всего были проинструктированы 20 жителей частного сектора.

Кроме устного инструктажа инспектор раздал хозяевам листовки и памятки о мерах по предупреждению пожаров в осенне-зимний период и напомнил, что не только печь может стать причиной пожара, но и самодельные обогреватели, ветхая электропроводка, неисправное газовое оборудование и курение в доме и посоветовал не затягивать с ремонтом печей.