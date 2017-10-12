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Общество

Вывоз собаки в Эстонию запрещён в Печорском районе

В многостороннем грузопассажирском автомобильном пункте пропуска Шумилкино в Печорском районе запрещен вывоз гражданином России в Эстонию собаки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Запрет связан с отсутствием ветеринарных сопроводительных документов и несоответствием паспорта форме, установленной Едиными ветеринарными требованиями, предъявляемыми к товарам, подлежащим ветеринарному контролю (надзору).

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