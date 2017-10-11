Китайские лекарства задержаны на границе в Псковской области

17:28, 12 октября 2017, ПАИ

В многостороннем автомобильном пункте пропуска Шумилкино Печорского района приостановлено движение автомобиля, перемещавшего из Китая тонну лекарственного средства «Колистина сульфат, субстанция». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

В связи с неисполнением положения о едином порядке осуществления ветеринарного контроля (надзора), а также отсутствием документа, выданного предприятием-изготовителем, подтверждающего качество и безопасность субстанции её ввоз на таможенную территорию Евразийского экономического союза был запрещен. Выдан акт о возврате груза. Товар переправлен на сопредельную территорию.