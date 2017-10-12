Более 35 кг продуктов из Эстонии не смог ввезти гражданин в Псковскую область

21:51, 12 октября 2017, ПАИ

В МАПП Шумилкино Печорского района пресечен ввоз перемещаемой гражданином России из Эстонии в багаже продукции. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управлением Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям, мужчина пытался провезти произведенные в Эстонии, Латвии, Литвы, Дании, Польши, Испании 24,89 кг молочной продукции (сыры, масло сливочное, творог, кефир), 11,02 кг мясной продукции (паштет, колбасы вареные и копченые, сардельки, сосиски, котлеты, консервы мясные, бекон, мясо копченое), 0,28 кг рыбных консервов.

В связи с неблагополучием страны-экспортера в эпизоотическом отношении, отсутствием ветеринарных сопроводительных документов, разрешения Россельхознадзора на ввоз товара, отсутствием маркировки и заводской упаковки на копченом мясе, подтверждающей происхождение товара, дату его выработки и срок годности, нарушением условий транспортировки пищевых продуктов, ввоз товара запрещен. Продукция возвращена на сопредельную территорию.