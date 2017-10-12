0
18:02
Ярмарка «Осень-2017» пройдёт в Пскове 14 октября
17:01
Подготовку к спортивной фотосессии участниц «Мисс Псков 2017» покажут на Рен-ТВ
15:04
Цецерский об отставке Турчака: Человек такой динамики и потенциала должен идти только вперед
12:52
Стилист проекта «Модная революция» претендует на премию «Народное признание»
11:18
На новогодний корпоратив под хиты 80-х и 90-х приглашает псковичей кафе «Старое кино»
10:54
Большой этнографический диктант напишут псковичи 3 ноября
09:57
Российско-белорусское учение завершилось в Псковской области
Еще новости
Общество

13 октября ПсковГУ отметит очередной День рождения

13 октября в 16:00 состоится торжественное собрание коллектива, посвященное Дню рождения Псковского государственного университета, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе вуза.

В рамках мероприятия состоится награждение победителей и призеров регионального этапа Всероссийского конкурса студенческих работ «Россия, устремленная в будущее». Конкурс проводится Советом ректоров вузов Северо-Западного федерального округа.

Победителям и призерам регионального этапа дипломы вручит председатель Совета ректоров вузов Псковской области, ректор ПсковГУ Юрий Демьяненко. Работы победителей примут участие в окружном этапе конкурса, который состоится на базе Санкт-Петербургского государственного университета.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Ярмарка «Осень-2017» пройдёт в Пскове 14 октября
12 октября 2017
Ярмарка «Осень-2017» пройдёт в Пскове 14 октября 1
Подготовку к спортивной фотосессии участниц «Мисс Псков 2017» покажут на Рен-ТВ
12 октября 2017
Подготовку к спортивной фотосессии участниц «Мисс Псков 2017» покажут на Рен-ТВ
Цецерский об отставке Турчака: Человек такой динамики и потенциала должен идти только вперед
12 октября 2017
Цецерский об отставке Турчака: Человек такой динамики и потенциала должен идти только вперед 3
Стилист проекта «Модная революция» претендует на премию «Народное признание»
12 октября 2017
Стилист проекта «Модная революция» претендует на премию «Народное признание»
На новогодний корпоратив под хиты 80-х и 90-х приглашает псковичей кафе «Старое кино»
12 октября 2017
На новогодний корпоратив под хиты 80-х и 90-х приглашает псковичей кафе «Старое кино»
Большой этнографический диктант напишут псковичи 3 ноября
12 октября 2017
Большой этнографический диктант напишут псковичи 3 ноября
Российско-белорусское учение завершилось в Псковской области
12 октября 2017
Российско-белорусское учение завершилось в Псковской области
На окраине Пскова обнаружили двухметровую гору люминисцентных ламп
12 октября 2017
На окраине Пскова обнаружили двухметровую гору люминисцентных ламп

Идет загрузка...