13 октября ПсковГУ отметит очередной День рождения
13 октября в 16:00 состоится торжественное собрание коллектива, посвященное Дню рождения Псковского государственного университета, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе вуза.
В рамках мероприятия состоится награждение победителей и призеров регионального этапа Всероссийского конкурса студенческих работ «Россия, устремленная в будущее». Конкурс проводится Советом ректоров вузов Северо-Западного федерального округа.
Победителям и призерам регионального этапа дипломы вручит председатель Совета ректоров вузов Псковской области, ректор ПсковГУ Юрий Демьяненко. Работы победителей примут участие в окружном этапе конкурса, который состоится на базе Санкт-Петербургского государственного университета.