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Общество

О гражданской обороне узнали псковские студенты

12 октября в Учебно-методическом центре по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Псковской области прошло занятие со студентами 1 курса факультета инженерных и строительных технологий направления «Техносферная безопасность» ПсковГУ. Встречу с первокурсниками рамках Года гражданской обороны в системе МЧС России и в ходе проведения Месячника гражданской обороны провёл преподаватель учреждения Игорь Марковец, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного управления МЧС.

Занятие началось со вступительного слова, в котором Игорь Марковец рассказал студентам об истории возникновения сил гражданской обороны, о роли и задачах сил гражданской обороны в современном мире, о ее месте в системе МЧС. Студенты узнали, что гражданская оборона – это общенациональная система, призванная осуществлять мероприятия по защите жизни людей, их имущества и окружающей среды, она является надежным звеном в осуществлении стратегии государства по предупреждению рисков и угроз в мирное и военное время. Также учащиеся прослушали лекцию об организации радиационной, химической, и медико-биологической защиты населения, познакомились со средствами индивидуальной защиты.

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