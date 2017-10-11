Нарушения при ввозе лекарств и кормовой добавки выявлены на псковском складе

17:51, 12 октября 2017, ПАИ

На одном из псковских складов временного хранения запрещен выпуск поступивших через многосторонний автомобильный пункт пропуска Шумилкино лекарственных препаратов «Пролин» из Южной Кореи и «Вимелексин» из Вьетнама, а также кормовой добавки из Франции. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

При проведении ветеринарного контроля установлены многочисленные нарушения: на транспортной таре, в которую был помещен «Пролин», была нанесена информация только на корейском языке, а на вторичной упаковке лекарственного средства обнаружилась маркировка на английском языке. Также отсутствовала информация о номере серии, сроке годности, номере регистрационного удостоверения. На первичной упаковке «Пролина» (100 стеклянных флаконов) полностью отсутствовала маркировка.

Кроме того, выявлено несоответствие сведений о номере регистрационного удостоверения «Вимелексина», указанных на вторичной (потребительской) упаковке, информации в реестре зарегистрированных лекарственных средств и разрешении Россельхознадзора на ввоз.

На кормовую добавку не было товаросопроводительных документов и документа предприятия-производителя, подтверждающего качество и безопасность;

маркировка, нанесенная на упаковку, была выполнена на английском языке.

Оформлены акты о возврате груза.